Libertadores: Palmeiras entrou a ganhar, mas saiu sem pontos da Bolívia

Derrota da equipa brasileira por 3-1 em casa do Bolívar.

O Palmeiras, equipa brasileira orientada por Abel Ferreira, entrou da pior forma na edição de 2023 da Taça dos Libertadores, ao perder na Bolívia por 3-1.

Em casa do Bolívar, José Manuel López ainda colocou a formação visitante na frente do marcador, mas a equipa da casa deu a volta ainda na primeira parte, com golos de Hervías (21') e Bejarano (45'+'). No segundo tempo, Uzeda fixou o resultado final aos 89'.

Também para o Grupo C da prova, o Cerro Porteño, do Paraguai, recebeu e venceu o Barcelona, do Equador, por 2-1.