Libertadores: os recordes batidos por Paulo Sousa e Abel na fase de grupos

Flamengo e Palmeiras brilham na competição e com números impressionantes.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Flamengo, de Paulo Sousa, já apurados, fecharam a fase de grupos da Libertadores a bater recordes.

O bicampeão em título Palmeiras terminou o Grupo A com uma goleada aos venezuelanos do Deportivo Táchira por 4-1, e entrou para a história com o melhor desempenho de sempre, com uma campanha 100% vitoriosa, aliada ao melhor registo em golos.

A equipa de Abel Ferreira igualou em triunfos as campanhas do Vasco da Gama em 2001, do Santos em 2007 e do Boca Juniors em 2015, mas conseguiu elevar o patamar o tornar-se a melhor, com um saldo positivo de 22 golos, mais cinco do que os argentinos.

O Palmeiras termina com 25 golos marcados e três sofridos - o Boca Juniors em 2015 teve um saldo de 17 golos -, com vitórias diante do Independiente Petrolero (8-1 e 5-0), Deportivo Táchira (4-0 e 4-1) e Emelec (3-1 e 1-0).

No jogo de terça-feira à noite, a equipa paulista fechou com nova goleada ao Táchira, num jogo em que Gustavo Scarpa brilhou, com um hat trick, aos 15, 22 e 68 minutos, o último de penálti, e Rony também marcou, aos 57, quando o resultado estava 2-1.

O Palmeiras bateu também o recorde de golos desde que a competição passou a ter seis jogos na primeira fase, superando os 21 do River Plate em 2020, além de alcançar a sua maior série sem derrotas, com 14 jogos de invencibilidade.

Em outra escala, também Paulo Sousa viu o Flamengo ter a sua melhor prestação de sempre numa fase de grupos, superando os registos de 2007, quando venceu o seu grupo, com os mesmos 16 pontos de agora, mas pior diferença de golos (10-4 e 15-6).

A equipa carioca, que também já estava apurada, recebeu e venceu os peruanos do Sporting Cristal, por 2-1, com golos de Isla (30) e Pedro (70), enquanto Christofer Gonzales reduziu para os visitantes, aos 85.

Em Santiago do Chile, o Talleres Córdoba, de Pedro Caixinha, confirmou um apuramento que já estava garantido, com uma vitória em casa do Universidade Católica (1-0), equipa que terminou o grupo H atrás do Flamengo e dos argentinos.

Ainda na Libertadores, Renato Paiva tenta hoje deixar o Independiente del Valle nos oitavos de final, num grupo em que o já qualificado Atlético Mineiro (11 pontos) recebe o Deportes Tolima (oito), e a equipa equatoriana (cinco) recebe o América Mineiro (dois).

O Independiente del Valle está obrigado a vencer hoje e esperar uma derrota do Deportes Tolima na visita ao campeão brasileiro.