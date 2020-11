Lesões assolam defesa do Liverpool e solução pode ser um português

Com Van Dijk e Joe Gomez de fora por período prolongado, os "reds" olham para um internacional luso.

Apesar dos resultados francamente positivos até ao momento, o Liverpool está a atravessar uma época particularmente complicada no que diz respeito a lesões, nomeadamente no sector defensivo: Van Dijk não deve jogar mais na presente temporada, Joe Gomez também é ausência prolongada e Alexander-Arnold também está a contas com problemas físicos.

Por todos estes motivos, o clube campeão inglês deverá recorrer ao mercado de inverno para reforçar a linha recuada e, de acordo com a imprensa grega, há um nome português na equação dos "reds": trata-se de Rúben Semedo, central do Olympiacos e da Seleção Nacional.

Recentemente, Giannis Chorianopoulos, jornalista do Sportime, revelou - via Twitter - que o Liverpool fez uma primeira sondagem ao Olympiacos sobre a situação de Semedo, de forma a avaliar as condições de uma potencial transferência. O campeão grego terá respondido com a verba de 20 milhões de euros.

De recordar que o internacional português, de 26 anos, esteve nas cogitações do Benfica na última janela de mercado.