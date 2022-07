Lesão nas costas afasta Nélson Oliveira

Internacional português pode falhar Conference League

O boletim médico do PAOK não trouxe boas notícias para Razvan Lucescu, uma vez que Nélson Oliveira vai ficar de fora dos relvados com uma lesão nas costelas.

O internacional português ficará afastado do relvado cerca de dez dias e pode não estar apto para a eliminatória da Conference League frente aos búlgaros do Levski de Sofia.

Omar El Kaddouri também ficará fora de ação, cerca de um mês, fruto de uma contusão num pé. O PAOK continua a preparação da época com jogos amigaveis frente ao FC Oss (Países Baíxos), Standard Liége (Bélgica) e Panetolikos (Grécia).

Após o fim do jogo particular frente ao AZ Alkmaar, esta quarta-feira, em entrevista à televisão grega NOVA, outro português do plantel do PAOK, Rafa Soares diz que as primeiras impressões da equipa "são excelentes".

O reforço contratado ao V. Guimarães realçou ainda a qualidade do grupo e a forma como "trabalham no duro". Sobre a partida amigável, o lateral disse que a equipa "começou bem, marcando dois golos, logo no início, mas estava um bom adversário à frente, que tomou conta da posse de bola e conseguiu empatar".

Sobre o início oficial da temporada, Rafa Soares acredita que, "quando chegar a hora de jogar a primeira partida oficial contra o Levski, o PAOK vai estar pronto".