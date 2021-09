Leonardo Jardim vê o Al Hilal empatar e perde a liderança isolada na Arábia Saudita

Redação com Lusa

Empate a dois golos entre Al Hilal e Al Shabab.

O Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, recuperou de duas desvantagens no terreno do Al Shabab, mas o empate 2-2 custou-lhe a perda da liderança isolada do campeonato da Arábia Saudita, à sexta jornada.

O avançado nigeriano Odion Ighalo colocou, logo aos 2 minutos, os anfitriões na frente, porém o veterano avançado francês Bafetimbi Gomis igualou aos 14.

No segundo tempo, foi Hattan Bahebri a dar nova liderança ao Al Shabab, aos 61, antes de Ali Albulayhi voltar a empatar, nove minutos depois, aos 70.

O Al Hilal teve na equipa titular o ex-portista Moussa Marega e os ex-sportinguistas Luciano Vietto e Matheus Pereira.

Com este resultado, o Al Hilal, que disputou somente cinco jogos e cedeu dois empates nos últimos três desafios, soma agora 11 pontos, no segundo lugar, a um ponto do Al-Itthihad, que perdeu na ronda inaugural, mas depois somou quatro triunfos consecutivos.