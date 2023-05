Leonardo Jardim: rumor sobre o futuro com Jorge Jesus e Ronaldo pelo meio

Treinador português sagrou-se campeão dos Emirados Árabes Unidos, mas não deverá renovar contrato

Leonardo Jardim, que no domingo sagrou-se campeão dos Emirados Árabes Unidos, no comando técnico do Shabab Al-Ahli, não deverá renovar contrato e, de acordo com a Rádio Renascença, terá recebido abordagens de Fenerbahçe, atualmente comandado por Jorge Jesus (que, segundo a Imprensa turca, teve no domingo uma reunião com o presidente do clube, Ali Koç, após o empate com o Giresunspor), e Al Nassr, de Cristiano Ronaldo (os dois mantêm uma boa relação).

O treinador português, recorde-se, já foi campeão em quatro países: França (no comando do Mónaco), Grécia (Olympiacos), Arábia Saudita (Al Hilal) e Emirados Árabes Unidos (Shabab Al-Ahli).