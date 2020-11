Leonardo Jardim recusou Flamengo, Catar e "um clube de Espanha"

Recetivo aos melhores clubes de Espanha, Inglaterra ou itália

O treinador Leonardo Jardim contou numa entrevista à edição de novembro da revista "So Foot" que no último defeso recusou orientar o Flamengo, mas também um clube do Catar e outro de Espanha.

"O Flamengo contactou-me no verão, mas era impensável. Também disse que não a um clube espanhol e a um outro do Catar", afirmou Jardim, que neste momento reside no Principado do Mónaco, depois de ter orientado - e levado ao título de campeão francês - o principal clube local.

O técnico explica que não quer ir trabalhar para um clube que seja muito longe dali, pelo menos enquanto o filho não entrar para a universidade.

"O meu filho está no liceu, quase a acabar e eu quero ficar perto dele. Ele já mudou seis vezes de escola e seria egoísta da minha parte pensar apenas em mim", afirmou, explicando, apesar disso, que pode abrir exceções nos seguintes casos: "Se um clube dos Big Six da Premier League, do top 3 da liga espanhola ou da Serie A vier ter comigo, serei obrigado a aceitar. Mas de momento não tenho tido esse tipo de ofertas."

Jardim relembra, ao mesmo tempo, que os atuais treinadores de PSG ou Bayern "não têm um melhor currículo" do que ele.