Leonardo Jardim recusa seleção da Bélgica

Peter Bossaert, CEO da federação, ofereceu o cargo ao treinador português, que optou por permanecer no Shabab Al Ahli

Leonardo Jardim recusou um convite para substituir Roberto Martínez no comando da seleção da Bélgica. De acordo com o que O JOGO apurou, o treinador português esteve reunido com Peter Bossaert, CEO da federação, mas optou por dar sequência ao seu projeto no Shabab Al Ahli.

Neste momento, a equipa do treinador português lidera o campeonato dos Emirados Árabes Unidos e, nesta terça feira, garantiu o acesso aos quartos de final da Taça desse país após bater o Emirates Club por 2-0. O nosso jornal sabe que Jardim crê que o bom trabalho realizado no Médio Oriente vai abrir mais portas aliciantes no futuro.