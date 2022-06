Xeka está no radar do Shabab Al-Ahli.

Leonardo Jardim equaciona levar Xeka para o Shabab Al-Ahli. Em fim de contrato com o Lille, com o qual não renovou, o médio português surge no radar do novo treinador da formação dos Emirados Árabes Unidos e já foram iniciadas conversações entre ambas as partes.

Para já, ainda não foi alcançada uma plataforma de entendimento relativamente a verbas.

Xeka, 27 anos, esteve no futebol francês nas últimas seis temporadas, após passagens por Braga e Covilhã, enquanto sénior.