Leonardo Jardim na final da Champions da Ásia: a peça que falta para completar o puzzle

Treinadores portugueses já venceram a maior prova de clubes de três dos principais continentes do "planeta futebol". Só falta a Ásia, o que pode ser conseguido esta tarde (16h00 portuguesas)

Leonardo Jardim pode tornar-se esta terça-feira no primeiro treinador português a conquistar o maior torneio de clubes da Ásia. Ao comando dos sauditas do Al Hilal, o madeirense vai tentar conduzir esta equipa a um triunfo na final da Liga dos Campeões daquele continente, a disputar frente aos sul-coreanos do Pohang, às 16h00.

O Al Hilal é apontado como favorito, não só porque joga em casa (Estádio Rei Fahd, em Riade), mas também porque reúne argumentos mais convincentes, de acordo com a análise de José Morais a O JOGO. "O Al Hilal é um dos clubes com melhores e maiores recursos da Arábia. Atualmente, tem muito mais recursos do que o Pohang", começa por explicar um treinador que esteve à frente deste clube na época passada e que, antes disso, tinha estado também na Coreia do Sul, onde conquistou dois títulos de campeão e uma taça, pelo Jeonbuk.