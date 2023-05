Leonardo Jardim, já campeão, fecha campeonato dos Emirados a vencer

Shabab Al-Ahli venceu o Ajman por 1-0.

O Shabab Al-Ahli, treinado pelo português Leonardo Jardim, fechou o campeonato dos Emirados Árabes Unidos com nova vitória, uma semana depois de ter chegado ao título de campeão.

A equipa de Leonardo Jardim pôde, desta vez, fazer a festa em casa, ao vencer o Ajman por 1-0, com golo do brasileiro Igor da Cruz, aos 50 minutos, que deixou, após a 26.ª e última jornada, o Shabab Al-Ahli com 57 pontos.

No último domingo, a equipa já tinha garantido o título, apesar de ter apenas mais três pontos do que o Al Ain, com uma jornada por disputar, mas com a garantia da conquista devido à vantagem no confronto.

Este sábado, na despedida do campeonato, Leonardo Jardim viu a equipa chegar ao 17.º triunfo em 26 jogos, somando ainda seis empates e três derrotas.

Leonardo Jardim festejou o quarto título de campeão da sua carreira, depois de sucessos ao comando do Mónaco (França), do Olympiacos (Grécia) e do Al-Hilal (Arábia Saudita).