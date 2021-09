Leonardo Jardim e Hélder Cristóvão triunfam na I Liga saudita

Al-Hilal, pelo qual Marega apontou um golo, continua na vice-liderança, enquanto o Al-Hazem, dez lugares mais abaixo, somou o primeiro triunfo com o novo técnico luso

O Al-Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, regressou este sábado aos triunfos na i Liga saudita de futebol, frente ao Al-Ettifaq (3-2), enquanto o Al-Hazem, de Hélder Cristóvão, estreou-se a vencer diante do Abha (2-0).

Em Riade, o golo inaugural do ex-portista Moussa Marega, aos 24 minutos, e o "bis" do Gomis (56 e 61) pareciam ser suficientes para "selar" o triunfo caseiro no jogo da quinta jornada, mas os locais, com os antigos jogadores do Sporting Luciano Vietto e Matheus Pereira em campo, permitiram a reação visitante.

Al Hazzaa, aos 69 minutos, e Sanousi, aos 84, encurtaram distâncias e mantiveram a incerteza no resultado final, que acabou por "sorrir" à equipa comanda pelo treinador nascido na Venezuela, após um empate na última ronda.

Já Hélder Cristóvão, alcançou a primeira vitória para o clube e sem consentir golos, graças ao tento na própria baliza de Atouchi (36) e, já no segundo tempo, de Ola John (87), antigo futebolista do Benfica.

O Al-Hilal, ainda com um encontro por disputar, segue no segundo lugar da I Liga saudita, com 10 pontos, a dois do líder isolado, o Al-Ittiahad, enquanto o Al-Hazem ocupa a 12.º posição, com cinco.