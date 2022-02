Leonardo Jardim de saída do Al Hilal

Treinador português e clube saudita acordaram rescisão do contrato

O Al-Hilal anunciou esta segunda-feira a rescisão de contrato com Leonardo Jardim por mútuo acordo. Contratado em junho de 2021, o treinador madeirense conduziu o emblema saudita à conquista da Champions da Ásia, mas a participação aquém das expectativas no Mundial de Clubes da FIFA levou ao fim da relação entre as partes.

Nesta prova, recorde-se, o Al-Hilal foi eliminado nas meias-finais pelo Chelsea (0-1) e acabou goleado pelo Al-Ahly (0-4) no duelo de atribuição do terceiro e quarto lugares, num duelo onde a equipa do português ficou reduzida a nove ainda na primeira parte.

Al-Hilal anunciou, entretanto, o argentino Ramon Díaz como o sucessor do português.