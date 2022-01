Leonardo Jardim bate Daniel Ramos e Al-Hilal conquista Supertaça da Arábia Saudita

O Al Hilal venceu o Al Faisaly nas grandes penalidades, após um empate a dois golos no tempo regulamentar.

O português Leonardo Jardim, treinador do Al Hilal, conquistou a Supertaça da Arábia Saudita ao vencer o Al Faisaly, orientado pelo compatriota Daniel Ramos, nas grandes penalidades.

O Al Faisaly esteve a vencer por 2-0 (Al Amri e Romano Amalfitano, aos 16' e 24'), mas o Al Hilal chegou ao empate por Al Dawsari e Al Shahrani (40' e 53'). A formação comandada por Daniel Ramos ainda viu o VAR anular-lhe um golo aos 60'.

Nos penáltis, os orientados por Leonardo Jardim levaram a melhor, tendo Marega, ex-FC Porto, marcado um dos pontapés da marca dos onze metros - o ex-Sporting Matheus Pereira não conseguiu converter.

De referir ainda que Carrilo, ex-Sporting e Benfica, entrou na segunda parte, enquanto o ex-leão Vietto ficou no banco. Do outro lado, Igor Rossi, que passou pelo Marítimo, foi titular e marcou um dos penáltis do Al Faisaly.