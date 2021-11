Leonardo Jardim ajudou treinadores portugueses a alcançarem feito histórico

Portugal é o primeiro país com treinadores vencedores da Champions em quatro continentes

Com o triunfo do Al Hilal sobre o Poheng, esta terça-feira, por 2-0, e consequente conquista da Liga dos Campeões asiática, Portugal tornou-se o primeiro país a ter treinadores vencedores nas Champions de Europa [Artur Jorge e José Mourinho], África [Manuel José], Ásia [Leonardo Jardim] e Taça Libertadores (América do Sul) [Jorge Jesus e Abel Ferreira].

Na Taça Libertadores, ressalve-se, além de sul-americanos só venceram Jorge Jesus e Abel Ferreira (Portugal) e Mirko Jozic (Croácia).