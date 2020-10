Lenda dos Wolves analisa início de época: "Tirando o Rui Patrício..."

Mel Eves, antigo jogador do Wolverhampton, considera que a equipa de Nuno Espírito Santo ainda pode subir de patamar e dá a receita para a melhoria de rendimento.

Uma das grandes figuras do Wolverhampton nos anos 70 e 80, Mel Eves, analisou o arranque de temporada da equipa agora orientada por Nuno Espírito Santo, que se saldou em duas vitórias e duas derrotas nas primeiras quatro jornadas da Premier League.

Em declarações ao Express & Star, o antigo avançado considera que a grande maioria dos jogadores ainda não estão ao melhor nível, mas destacou um dos vários portugueses do plantel.

"Para ser honesto, acho que, tirando o Rui Patrício, poucos chegaram ao nível mais alto. Temos estado abaixo das expectativas. Contudo, o jogo com o Fulham já mostrou coisas boas. Temos seis pontos em quatro jogos, obtidos num ambiente estranho", começou por referir Eves, que dá a receita para uma eventual subida de rendimento de outros dois internacionais lusos: Rúben Neves e João Moutinho.

"Quando se jogam e 3-4-3 com Moutinho e Neves no miolo, são jogadores de classe mundial. O que tem de mudar é a equipa, que precisa de ser mais aguerrida. Eles [Neves e Moutinho] não são aqueles jogadores que pegam na bola e correm com ela, são 'playmakers' que querem encontrar pessoas no espaço", explicou o ex-jogador, que realizou mais de 200 jogos pelos Wolves, elogiando ainda Podence, com as suas "correrias" e o desempenho de Pedro Neto: "Se mantiver a cabeça no lugar, terá um grande futuro", rematou.