Lenda do Arsenal não perdoa Nuno Tavares: "É uma falta de respeito"

Lateral foi substituído aos 35 minutos, depois de um início de jogo infeliz, e atirou as luvas para o chão

Nuno Tavares foi um dos protagonistas da eliminação do Arsenal aos pés do Nottingham Forest, na Taça de Inglaterra. O português foi titular, saiu aos 35 minutos e não reagiu nada bem.

Depois de ver que tinha sido o escolhido por Arteta para abandonar o campo ainda na primeira parte, Nuno Tavares mostrou-se desagradado e atirou as luvas contra o chão. Ian Wright, lenda do Arsenal e atual comentador, deu a sua opinião.

"Ele começou mal, com um mau passe para trás, e depois a reação dele. Quando saiu atirou as luvas para o chão. É uma falta de respeito para com o treinador e certamente o Mikel Arteta não terá gostado. Não devia ter aquela atitude depois do desempenho que teve", explicou.