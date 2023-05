Leite fala da "referência" Pepe e sobre Ronaldo atira: "Tipo porreiro, sem ares de estrela"

Central emprestado pelo FC Porto ao Union de Berlim concedeu entrevista ao Bild. Temas como o contacto com Ronaldo na seleção e a ligação com Pepe foram explorados

Emprestado pelo FC Porto, Diogo Leite está a ter uma época de muita utilização com as cores do Union de Berlim. O central português, que leva 37 partidas com o atual quarto classificado da Bundesliga, concedeu uma entrevista aos alemães do Bild e abordou como foi o contacto com Cristiano Ronaldo, na seleção nacional.

"Imagem negativa de Ronaldo? Não percebo porque é que isso acontece. O Ronaldo é um tipo porreiro, sem ares de estrela. Fiquei muito contente por treinar e jogar com ele. É muito aberto e simpático, tenta ajudar todos os jogadores. Disse-me que tem sempre os ouvidos abertos para mim, tal como para todos os outros", explicou o central.

Tendo passado dos escalões de formação para a equipa principal do FC Porto, Diogo Leite explicou ainda na entrevista a ligação que tem com Pepe.

"Ele é uma referência para mim, não só como futebolista, mas também como pessoa. Ajudou-me muito quando cheguei ao FC Porto e ainda hoje me ajuda. Somos amigos e falei com ele antes de vir para Berlim. Ele deu-me conselhos que estou a tentar manter, porque esta é a minha primeira experiência no estrangeiro e ele já passou por muita coisa", atirou.