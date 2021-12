Leipzig, com André Silva a titular, perde pela segunda vez seguida na Bundesliga

Nkunku ainda faturou para os visitantes, que podem ficar ainda mais longe de posições europeias

O Union Berlim venceu, esta sexta-feira, em casa, o Leipzig por 2-1, no arranque da 14.ª jornada da Liga alemã de futebol, ascendendo provisoriamente ao quarto lugar, enquanto a formação do internacional português André Silva averbou a segunda derrota seguida.

O avançado nigeriano Taiwo Awoniyi adiantou os anfitriões, que vinham de uma derrota frente ao Eintracht Frankfurt na ronda anterior, logo aos seis minutos, mas o Leipzig não tardou a responder, com o médio "goleador" francês Christopher Nkunku a marcar aos 13.

Já no segundo tempo, foi o defesa alemão Timo Baumgartl quem deu os três pontos ao Union Berlim, que aproveitam os três pontos para subir ao quarto posto da Bundesliga, com 23 pontos, enquanto o Leipzig, que contou com o ponta de lança internacional português André Silva durante todo o encontro, é oitavo, com 18 pontos.

O Bayern Munique, que visita no sábado o rival Borussia Dortmund, lidera com 31 pontos, apenas mais um do que o próximo adversário.