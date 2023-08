Légia, de Josué, assegura play-off da Liga Conferência em jogo de loucos

Festa do Légia, com Josué à direita

Num jogo que teve oito golos, a equipa polaca garantiu a passagem ao play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência graças a um lance no último suspiro, aos 90+10'.

O Légia Varsóvia, com os portugueses Yuri Ribeiro e Josué (capitão) a titulares, assegurou esta quinta-feira a passagem ao play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência, na sequência de uma vitória dramaática por 5-3 (6-5 em agregado) diante do Austria Wien, que foi selada aos 90+10'.

Depois de os austríacos terem vencido por 2-1 na primeira mão, os polacos operaram uma reviravolta antes do intervalo do segundo jogo, em Varsóvia, com golos de Juergen Elitim (39') e Marc Gual (45+1'). Na segunda parte, Tomas Pekhart (59') aumentou a vantagem do Légia, mas um bis de Andreas Gruber (69' e 83') voltou a empatar a eliminatória.

Aos 87', Maciej Rosolek recolocou os polacos em vantagem e os austríacos até ficaram com um jogador a menos, devido à expulsão de Aleksandar Jukic (89'), mas um golo de Reinhold Ranftl, no sétimo minuto de compensação, deixou novamente tudo empatado.

Quando parecia que a partida iria seguir para prolongamento, Ernest Muci marcou aos 90+10' e lançou a festa dos adeptos do Légia, colocando um ponto final numa segunda mão de loucos.

No play-off da Liga Conferência, o Légia vai discutir uma vaga na fase de grupos com os dinamarqueses do Midtjylland, que eliminaram o Omonia, do Chipre (5-2 em agregado).

Veja o momento em que o Légia sela a vitória: