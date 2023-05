Leão tranquiliza adeptos do Milan após lesão: "Não se preocupem"

Internacional português foi titular na vitória frente à Lázio (2-0), mas durou apenas 10 minutos em campo. Primeira mão das meias-finais, diante do Inter, está marcada para quarta-feira.

Rafael Leão saiu lesionado do encontro entre Milan e Lázio, no sábado, que terminou com uma vitória rossoneri por 2-0, em jogo da 34.ª jornada da Serie A.

O avançado português durou apenas 10 minutos em campo e deu sinais de ter sofrido uma lesão muscular, a quatro dias da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, em casa, frente ao Inter. No entanto, o próprio Leão fez questão de tranquilizar os adeptos.

"Não se preocupem com a minha lesão. Em breve estarei de regresso", escreveu, numa mensagem da aplicação "The Residency", acrescentando posteriormente: "Fiz tratamentos e dormi o dia todo. Quero jogar e perseguir os meus objetivos".

Após a partida, Stefano Pioli, treinador do Milan, também não se mostrou muito preocupado com a saída do extremo.

"Se o Rafael Leão estiver recuperado, então irá jogar. Caso contrário, também poderemos fazer uma excelente exibição, mesmo sem um grande jogador como ele. Estive agora com o Rafael e ele pareceu-me relaxado, mas o seu problema muscular será reavaliado amanhã. Tendo em conta aquilo que ele me disse, não acho que seja uma lesão grave. Vamos ver como ele vai acordar amanhã", referiu, à DAZN.

O Milan recebe o Inter na quarta-feira, às 20h00, num dérbi relativo à primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O segunda mão da eliminatória está marcada para o dia 16 de maio.

Leia também Futsal A versão do Benavente sobre os 60-0 no futsal da AF Santarém: "Muita coisa tem sido dita..." O Benavente, que perdeu por 60-0 com o Mação, explica que informou a Associação de Futebol de Santarém de que não teria jogadores disponíveis para o jogo em questão e que não terá dito resposta ao e-mail. O jogo decorreu, ainda assim, com o Benavente a ter apenas três atletas no terreno de jogo.