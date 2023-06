Leão fecha época com bis pelo Milan e não esquece Ibrahimovic. Ora veja

O Milan fechou este domingo a temporada com uma vitória caseira por 3-1 frente ao Hellas Verona, em jogo da última jornada da Serie A e que marcou o adeus aos relvados de Zlatan Ibrahimovic. Rafael Leão foi titular e apontou um bis (85' e 90+1'), não tendo esquecido o avançado sueco no festejo do primeiro golo.

Veja os dois golos:

Rafael Leão



Golaço do internacional português com dedicatória especial!#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #seriea #acmilan #verona pic.twitter.com/rxF9oGhHNh - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 4, 2023