Leão e as notícias de renovação: "'Fake news' como sempre"

Jogador reagiu nas redes sociais a informações sobre exigências do pai para renovar pelo Milan

As notícias sobre negociações entre o Milan e o entorno de Rafael Leão para a renovação do avançado repetem-se há meses e esta segunda-feira o jogador reagiu, nas redes sociais, falando em notícias falsas, a propósito de exigências do seu pai ao clube rossonero.

Ao ler uma notícia em que se afirmava que o seu pai exigia ao Milan um contrato de 10 milhões de euros anuais e ainda uma alta comissão, Rafael Leão reagiu: "'Fake news' como sempre".

Fake news come sempre https://t.co/XrAcXEweUw - Rafael Leão (@RafaeLeao7) January 9, 2023

Recorde que o pagamento de uma dívida do jogador ao Sporting, que ascende, com juros, a 20 milhões de euros, está a dificultar as negociações entre as partes, pois Leão quer comparticipação alta no pagamento desse valor.