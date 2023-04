Leão bisou frente ao Lecce: "Pioli quer que eu marque mais de cabeça"

Avançado português foi o grande destaque da vitória do Milan frente ao Lecce (2-0), com o treinador a também ter admitido que pretende ver mais golos de cabeça por parte de Leão.

O Milan, com Rafael Leão em destaque, venceu no domingo por 2-0 na receção ao Lecce, em jogo da 31.ª jornada da Serie A.

O avançado português foi o grande destaque da partida, bisando (40' e 75'), sendo que o primeiro golo destaca-se por ter sido de cabeça, num registo pouco habitual. Após a partida, Leão admitiu que Stefano Pioli quer ver mais golos como esse da sua parte.

"O mister quer que marque mais vezes de cabeça, consegui, estou feliz», disse Leão no final. «Tento sempre fazer o que fiz hoje pelo Milan, se não marcar, dou uma assistência ou ajudo os meus companheiros. O mais importante hoje era vencer", salientou.

Leão já não marcava no San Siro para o campeonato italiano desde novembro e o próprio jogador tinha isso em mente, mostrando-se aliviado pelo fim do jejum: "Foi maravilhoso, estava a pensar nisso antes do jogo, que tinha de marcar hoje".

Também Stefano Pioli admitiu que pretende mais jogo aéreo por parte de Rafael Leão, com o treinador do Milan a enaltecer a altura e robustez física do internacional português.

"O Rafa é um rapaz inteligente. Acho que deveria ir mais vezes ao segundo poste em jogo corrido e em cantos. Ele tem 1,90m de altura, são poucos os laterais que conseguem lidar com ele fisicamente nessas situações. Há várias pequenas áreas em que ele precisa de melhorar e estamos a trabalhar nelas nos treinos", declarou.

Com a vitória, o Milan colou-se provisoriamente ao quarto lugar da Serie A, ocupado pela Roma, de José Mourinho, com ambas as equipas a somarem 56 pontos.