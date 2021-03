Lateral português marcou ao Verona e ouve elogios do treinador

Diogo Dalot está em empréstimo vindo do Manchester United. Ambrosini também avaliou outro português, no caso Bruno Fernandes.

Stefano Pioli, treinador do Milan, exulta a capacidade de Diogo Dalot, jogador que está cedido por empréstimo do Manchester United. "Tudo o que vos posso dizer é que estou muito contente com o Diogo Dalot, as exibições que tem apresentado e a forma como está a crescer", analisa sobre o lateral que marcou no último jogo frente ao Verona.

O Milan joga amanhã em Old Trafford, a contar para a Liga Europa, e isso gerou um entusiasmo mediático à volta do defesa ex-FC Porto, que os ingleses tentam colocar. "Agora, é muito cedo para falar do futuro dele. Neste momento, estamos focados na Serie A e na Liga Europa. Só depois vamos pensar no futuro", responde Pioli quanto à possível continuidade do internacional sub-21 em San Siro, que leva 20 jogos e dois golos no clube.

À margem do jogo, Massimo Ambrosini, figura dos rossoneri, analisou o português, mas que ainda está às ordens de Solskjaer: "O Manchester United mudou com Bruno Fernandes. Tornaram-se uma equipa mais pragmática como o Milan. Além dele, o Milan tem de ter atenção ao Martial e ao Greenwood, dois jogadores com muito talento, É essencial não dar espaço e controlar todas as fases do jogo. Aidna assim, estou confiante que o Milan vai seguir em frente", antecipa o ex-médio.