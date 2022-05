Lateral firme nos planos de Ten Hag: treinador herda o melhor Diogo Dalot

Técnico neerlandês confia no internacional português, que ganhou protagonismo após a chegada de Ralf Rangnick. Na elite, Diogo nunca tinha jogado tanto numa temporada.

Erik ten Hag foi o treinador escolhido para dar um novo rumo ao Manchester United a partir da próxima época e, ainda que sejam esperados vários retoques no plantel, O JOGO sabe que Diogo Dalot é um dos jogadores que, como Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, estão firmes nos planos do neerlandês para 2022/23.

O lateral pode atuar nos dois corredores, tem propensão ofensiva e essas são caraterísticas do agrado do novo técnico. Além disso, Dalot está a terminar a temporada com mais minutos (2222" em 29 partidas) a um nível de elite. É

preciso recuar a 2017/18 para encontrar semelhante volume de jogo, mas, nessa altura, passou a maior parte do tempo na equipa B do FC Porto. Refira-se, ainda, que o ponto de viragem do internacional português coincidiu com a chegada de Ralf Rangnick aos red devils. Às ordens do alemão, Diogo disparou na utilização e "destronou" Wan-Bissaka como primeira opção.

Por tudo isto, Ten Hag confia nas capacidades de Dalot, sabendo, claro, que o mercado pode sempre pregar uma partida, até porque o camisola 20 é agora presença regular na Seleção, o que ajuda à valorização.