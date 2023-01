Laporta elogia Rúben Neves: "Não vamos pagar 80 milhões por Bernardo Silva"

Dupla portuguesa tem sido apontada como alvo do Barcelona para o próximo verão.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, concedeu esta quinta-feira uma entrevista à rádio Cadena SER, na qual voltou a abordar os rumores da imprensa espanhola que apontam Rúben Neves e Bernardo Silva como alvos do clube para o próximo verão.

O máximo dirigente dos catalães deixou elogios na direção do médio do Wolverhampton, dando a entender que é um dos candidatos à sucessão futura de Sergio Busquets, cujo contrato expira no final da temporada.

"Neves é um grande jogador, mas este assunto faz parte de conversações privadas. Busquets não será eterno e há discussões para encontrar um substituto que dê garantias. Frenkie de Jong pode jogar nesta posição, mas um jogador não chega. Isto será decidido por Xavi", referiu.

Já sobre o criativo do Manchester City, Laporta garantiu que não vai pagar 80 milhões de euros pela sua contratação, apesar de ser esse o seu atual valor de mercado, de acordo com o site "Transfermarkt". Descartou ainda que Erling Haaland esteja nos planos do Barcelona, pelo menos para já.

"Não vamos pagar 80 milhões por Bernardo Silva, seguramente. Haaland? Vamos ver o que faz no City, nós de momento temos Lewandowski, que está a jogar muito bem", atirou.