Lampard elogia João Félix, mas diz que tem um desafio pela frente com o português

Treinador do Chelsea falou antes do Arsenal-Chelsea, partida que o internacional português começou no banco de suplentes

Frank Lampard, treinador do Chelsea, falou esta terça-feira à Sky Sports antes do Arsenal-Chelsea, partida que João Félix começou no banco de suplentes, cenário que se repetiu assim pelo quarto jogo consecutivo. O técnico explicou a decisão.

"João Félix tem um grande talento e dá para vê-lo nos treinos, mas preciso mesmo de encontrar uma estrutura e uma ideia claras para a maneira como trabalhamos sem bola e isso é um desafio com o João", começou por dizer sobre o internacional português, antes de abordar o futuro do jogador emprestado aos "blues" pelo Atlético de Madrid.

"Ele ainda não definiu onde quer jogar. Há, provavelmente, coisas que o João precisa de mostrar, seja aqui ou noutro lado", concluiu.