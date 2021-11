Bruno Lage lembra conversa: "Por que razão vocês não jogam mais nas vossas seleções?"

Treinador português revelou conversa mais frontal com o plantel

O Wolves vai recuperando, depois de um início complicado, mas Bruno Lage quer e exige mais da sua equipa. O técnico português revelou em conferência de imprensa o conteúdo de uma conversa com o grupo de trabalho.

"Não quero nada para os meus jogadores que não queria para mim. Se olharem para a minha carreira de há 20 anos a esta parte, tudo tem sido conseguido com trabalho árduo e a mentalidade de querer sempre mais e mais. Eu quero mais para mim e para quem trabalha comigo. Perguntei aos meus jogadores depois do jogo com o Leeds 'por que razão vocês não jogam mais nas vossas seleções?", contou o antigo técnico do Benfica, em declarações aos jornalistas.

Lage deixou ainda uma garantia: o que o Wolves apresenta e tem neste momento não é suficiente. "Quero mais, quero levar os jogadores e o clube a outro nível", concluiu.