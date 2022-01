Lage sonha repetir feito virtual na Taça de Inglaterra: "No computador, venci-a..."

Técnico realçou a ambição tida na histórica competição ao recordar uma fase da adolescência em que já desempenhava, com sucesso, a atual função através da tecnologia.

Orientada por Bruno Lage, o Wolverhampton joga, no próximo domingo (14 horas), no Estádio Molineux, diante do Sheffield United, na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, uma prova... especial para o treinador português.

"Na minha juventude, costumava jogar computador com os meus amigos e venci esta competição. Talvez tenha sido o meu primeiro troféu [conquistado]", disse Lage, que ambiciona estar na final, em Wembley, da competição de futebol mais antiga da história.

Entretanto, refira-se, o guarda-redes José Sá foi eleito pelos adeptos do Wolves como o melhor jogador no mês de dezembro, com 43 por cento dos votos, tendo ficado à frente de Saiss (24 por cento) e do compatriota Rúben Neves (14 por cento).