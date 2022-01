Lage sobre o interesse em Rúben Neves: "Quando se quer dar um passo em frente..."

Rúben Neves é desejado pelo Manchester United, mas Bruno Lage espera que o Wolverhampton consiga segurar o médio.

Rúben Neves é um dos alvos que o Manchester United pretende atacar neste mercado e, como seria de esperar, Bruno Lage não quer perder o médio. O treinador do Wolverhampton lembrou que para "dar um passo em frente" é preciso manter os melhores jogadores.

"Quando se quer dar um passo em frente e se vende jogadores, esse passo nunca acontece. Estamos aqui com um projeto e com as nossas ideias, o objetivo é continuar com estes jogadores, tentar melhorá-los e atingir o próximo nível. Mas neste modelo de futebol, quando as grandes transferências aparecem - quando estava no Benfica uma equipa pagou 120 milhões de euros por um jogador [João Félix] - não se pode dizer que não. Ou podes dizer-se 'não', mas tens de contrabalançar. Recebes o dinheiro e tentas melhorar a equipa ou continuas com os mesmos jogadores", atirou o treinador português, em declarações reproduzidas pela imprensa inglesa.