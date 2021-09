Lage sobre Moutinho: "No dia de aniversário, disse-me que fazia 28 anos! É como se sente"

João Moutinho completou 35 anos e foi enaltecido pelo treinador Bruno Lage.

No último dia 8 de setembro, o internacional português João Moutinho chegou aos 35 anos de idade. Titular absoluto no Wolverhampton, o médio é uma das peças essenciais na equipa de Bruno lage. Não em vão, o treinador português aplaudiu, na conferência de antevisão ao jogo com o Brentford, a vitalidade do seu homem de confiança.

"No dia de aniversário, disse-me que fazia 28 anos! É como se sente. Treina forte, descansa, é muito profissional, por isso é impossível prever quantos anos mais vai jogar. Todos os dias mostra motivação para continuar a melhorar como jogador", afirmou o técnico português.

O contrato de João Moutinho com os Wolves termina no próximo ano, mas é provável que a equipa inglesa proponha um contrato de pelo menos mais uma temporada com o jogador. O camisola 28 deverá estar no onze inicial este sábado diante do Brentford, em jogo a contar para a quinta jornada da Premier League.