Lage relativiza derrota ante o West Ham: "Quando se olha para a forma como jogámos..."

Declarações do treinador do Wolverhampton, Bruno Lage, em reação à derrota (segunda seguida), por 1-0, na visita ao reduto dos hammers, em jogo da 27.ª jornada da Premier League

Confiança no processo: "Continuámos a jogar à nossa maneira. A forma como concedemos o golo é dececionante, mas, no final de fevereiro, temos 12 ou 13 jogos [feitos] e o nosso objetivo é continuar da mesma forma (...). Quando se olha para a forma como jogámos contra uma equipa forte e com um treinador [David Moyes] com experiência fora de casa..."

Adeptos a sonhar: "Em meados de fevereiro, temos 40 pontos e colocámos os nossos adeptos a sonhar com a [entrada na] Liga dos Campeões. Nos próximos três meses precisamos de continuar a jogar da mesma maneira, crescer e lutar por cada ponto até ao final da época".