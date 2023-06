Lage inclinado para aceitar oferta da Arábia Saudita

Treinador português foi dado como forte hipótese para o Atlético Mineiro, que lhe fez uma proposta, tal como os espanhóis do Almería. Técnico que deixou os Wolves em outubro vê com bons olhos uma mudança para a Arábia, onde poderá defrontar vários compatriotas. Argumentos de brasileiros e espanhóis não serão comparáveis.

Bruno Lage pode estar em vias de prosseguir a carreira na Arábia Saudita, aumentando, assim, o contingente de treinadores portugueses na liga daquele país. O antigo técnico do Wolverhampton e que se sagrou campeão nacional pelo Benfica (2018/19) tem em mãos propostas concretas de três clubes, mas ao que O JOGO apurou a do quarto classificado da última edição da Premier League da Arábia Saudita é, nesta altura, aquela que se sente mais inclinado a aceitar.

O Atlético Mineiro, quarto colocado do Brasileirão a seis pontos do líder Botafogo (orientado por Luís Castro), é outro dos clubes que fez chegar uma oferta ao técnico português, até porque tem como objetivo substituir o atual dono do banco, o argentino Eduardo Coudet. Nos últimos dois dias, a imprensa do país-irmão deu conta da forte hipótese de Lage assumir o comando do Galo, embora as negociações não tivessem conhecido novos avanços, precisamente por não ser a principal prioridade de Bruno Lage.

O Almería é o terceiro emblema que se movimentou pelo treinador, a quem proporcionaria a hipótese de treinar na LaLiga, depois de ter terminado o último campeonato no último lugar acima da linha de água. Embora a questão desportiva pudesse tornar aliciante a opção pelo clube da Andaluzia, as informações recolhidas pelo nosso jornal apontam no sentido de Lage ver com bons olhos uma mudança para a Arábia.

Os Wolves foram o último clube onde Lage trabalhou, tendo deixado o Molineaux após uma derrota, por 2-0, com o West Ham. Campeão português e vencedor da Supertaça no Benfica, onde passou vários anos na formação, o natural de Setúbal tem já considerável experiência no estrangeiro: trabalhou nas equipas de formação do Al Ali (EAU) e foi adjunto de Carlos Carvalhal nos britânicos do Sheffield Wednesday e Swansea.

Três técnicos lusos na Arábia

Caso aceite a proposta do Al Shabab, Lage poderá tornar-se o quarto treinador português na primeira liga da Arábia Saudita. Nuno Espírito Santo sagrou-se campeão pelo Al Ittihad, enquanto Pedro Emanuel salvou o Al Khaleej da descida ao segundo escalão. Por sua vez, Filipe Gouveia conseguiu subir o Al-Hazm ao principal campeonato saudita.