Lage fala de "um jogador especial": "Não sei se será o Manchester United ou outro..."

Treinador do Wolverhampton aborda o interesse de outros clubes em Rúben Neves.

Bruno Lage acredita que, dentro de pouco tempo, um clube financeiramente mais poderoso do que o Wolverhampton vai chegar-se à frente por Rúben Neves com um irrecusável camião de libras. Como preço provável, o treinador avança com uma quantia na ordem dos cem milhões de libras (cerca de 120 milhões de euros, ao câmbio atual).

"Não sei se será o Manchester United ou outro clube, o que sei é que temos aqui um jogador especial", afirmou Lage, a propósito do médio internacional português. "O que ele tem feito esta época é muito bom", acrescentou o treinador, considerando depois que o "estilo de jogo" dos Wolves permite "extrair o melhor de Neves", que, por sua vez, também "põe a equipa a jogar num patamar superior" de qualidade.

"Quando tens um jogador destes, o que podes fazer é aumentares-lhe o salário e os anos de contrato. Quando tens um jogador naquela posição que defende, que ataca, que é um profissional exemplar e um grande homem, então aparecem os grandes clubes com cem milhões de libras para comprar este tipo de jogadores", prosseguiu Bruno Lage, sobre um médio formado no FC Porto que já apontou 24 golos no Wolverhampton, quatro dos quais na atual temporada.

Lage recordou a saída de João Félix do Benfica, rumo ao Atlético. "Eu preferia ter mantido o Félix no Benfica, mas os 120 milhões [de euros] chegaram [ao clube] e ele saiu [para o At. Madrid]. Depende também da estratégia do Wolverhampton. Por isso é que foi tão difícil encontrar jogadores nas últimas duas janelas de transferências."