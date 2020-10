Lage fala de João Félix: "Bola de Ouro? Vendo o que ele fez contra o Salzburgo..."

João Félix atingiu um grande nível no Benfica com Bruno Lage no comando técnico. O treinador, ainda sem clube depois de deixar as águias, falou ao jornal As e adivinha um futuro brilhante para o jogador do Atlético.

Até onde pode ir: "Com seu talento, ele será um dos grandes jogadores do futuro. Às vezes discutimos quem é o melhor, porque João Félix vai ser um dos grandes, uma das referências do futebol europeu e mundial. Nós em Portugal temos um grande exemplo como o Cristiano"

Sucessor de Ronaldo? "Não é preciso estar a dizer se ele vai ser herdeiro de Cristiano ou deixar de o ser. O que Cristiano fez é extraordinário e João Félix tem um longo caminho a percorrer. O mais importante é que ele não tem ambição de ser o líder de nada, mas continua a evoluir para mostrar o seu potencial em todos os jogos. Se o fizer, essa questão de liderança ou de ser reconhecido mundialmente virá naturalmente. Com seu talento, sua forma de trabalhar e sua humildade, ele tem tudo para ser uma grande referência mundial. Ele já tem a pressão de uma equipa, a de 120 milhões, a de vencer ... Não devemos colocar a pressão também de ser o sucessor do Cristiano".

Bola de Ouro: "Claro, vendo tudo o que ele fez na terça-feira contra o Salzburgo. O que ele fez é algo que somente grandes jogadores podem alcançar. E ainda tem a capacidade de continuar a evoluir o alto nível que já tem. É um grupo de dois, três, quatro jogadores que conseguem estar num nível muito alto por muito tempo. É isso que acredito que João Félix pode fazer. Deve ter um rendimento muito alto por muito tempo. E eu insisto, creio que é isso que vai acontecer porque conheço a sua maneira de pensar. E eu sei como ele lida com a pressão. Conheço seu jeito alegre e divertido de treinar e jogar. O máximo é sempre exigido. Se aos 18 anos conseguiu ser o melhor jovem jogador do ano, em pouco tempo poderá ser candidato à Bola de Ouro".