Lage e um adjunto especial: "É como um sargento. Para os jogadores? Não, para mim"

Luís Nascimento tornou-se adjunto do Wolverhampton sob o comando do irmão, Bruno Lage.

Alexandre Silva, Carlos Cachada, Jhony Conceição, Tony Roberts e não pára por aí. A lista de portugueses na equipa técnica do Wolverhampton é extensa. Mas uma relação é especial: a do treinador Bruno Lage, 45 anos, e do adjunto Luís Nascimento, 42, que são irmãos.

Em entrevista à "Sky Sports", Lage brincou com a relação irmão mais novo, que também trabalhou no Benfica (etre 2005 e 2019) e foi adjunto de Carlos Carvalhal no Rio Ave (2019/20). "Ele é diferente de mim como pessoa. Ele é mais direto. Às vezes temos tempo para relaxar, mas ele é como um grande sargento connosco. Para os jogadores? Não, para mim", brincou Lage. "É bom ter essa disciplina. É por isso que o chamamos de 'O Capitão'", acrescentou.

A experiência na Luz também foi citada por Lage como um fator convergente entre os irmãos. "Passei oito anos no Benfica, ele passou 14 anos lá. Tivemos a mesma influência, as mesmas coisas. Às vezes o que eu penso, ele pensa, e vice-versa. É bom ter gente que sabe pensar da mesma forma ao mesmo tempo", disse.

"Depois do Benfica, pensei comigo mesmo que precisava de outra pessoa ao meu lado e porque não ele? Temos o mesmo caminho. Trabalhei com o Carlos [Carvalhal] e depois o Carlos convidou-o para trabalhar com ele também", recordou Lage.