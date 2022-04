Lage deseja continuidade de Moutinho no Wolves: "É difícil encontrar como ele"

João Moutinho termina contrato com o Wolverhampton no final desta época

Médio português, com lugar cativo no onze de Bruno Lage e voz de comando na alcateia, está em final de contrato

Bruno Lage poderá, no final desta época, e caso não haja uma renovação contratual, perder João Moutinho. Avesso a esse cenário, e rendido à capacidade, entrega e personalidade do médio, o técnico compatriota deseja a extensão do vínculo deste.

"O clube quer que continue e o jogador quer ficar. Estou muito feliz com ele. Enquanto estávamos a fazer um pequeno exercício no treino, ele tinha preparado a estratégia e o que era preciso para vencer. Quando, mesmo com 35 anos, queres vencer um exercício... É difícil encontrar homens como ele", afirmou o técnico, em conferência de Imprensa.

João Moutinho, cumpre, atualmente, a quarta temporada pelo Wolverhampton, tendo lugar cativo no onze predileto de Bruno Lage, sendo uma voz de comando. Em 2021/22, participou em 33 jogos oficiais (dois golos e uma assistência).