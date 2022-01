Lage comenta contratação de Chiquinho e o momento de José Sá

Declarações do treinador do Wolverhampton antes do jogo com o Brentford.

Recentemente contratado ao Estoril, Chiquinho é reforço do Wolverhampton e Bruno Lage sente que o atacante é um jogador para o "presente e futuro". "É um bom jogador e o clube já o estava a seguir durante o ano passado. O principal é que a equipa melhore, que os nossos melhores ativos permaneçam e que recuperemos os lesionados", disse o treinador luso, acrescentando que Jonny e Bruno Jordão já treinam, enquanto Pedro Neto ainda necessita de mais duas semanas para voltar.

No sábado, os Wolves jogam com o Brentford e Lage confia em mais uma boa exibição de José Sá na baliza. "Tem estado bem, mas não quero que os meus atletas sejam os melhores apenas num dia. O que quero de todos os meus jogadores é consistência", vincou Bruno Lage, cuja equipa segue no oitavo lugar da Premier League.