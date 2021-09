Lage: "Começámos a perder 2-0, recuperámos o jogo e o Rúben Neves falhou o seu penálti"

As declarações de Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, após a eliminação da equipa com o Tottenham, na Taça da Liga, em derrota nas grandes penalidades.

Análise inicial: "Pela forma como nos preparámos para o jogo e pela forma como vimos o nosso primeiro jogo contra o Tottenham, tivemos aquela sensação, mesmo com as mudanças, que a dinâmica estava lá. Sentimos desde o início que poderíamos vencer o jogo".

Falhas: "Pela forma como nós começámos, tentámos controlar as coisas, mas o Yerson [Mosquera] saiu e naquele momento, da forma como sofremos os golos... Nós demos-lhes dois golos. Mas tivemos o poder e a força para voltar para o jogo, de 2-0 para 2-2, e depois criámos as melhores oportunidades para vencer. É um resultado dececionante, mas estou feliz com o que os rapazes fizeram durante o jogo."

Penáltis: "É assim que o futebol é. Da mesma forma, pensei que seria um bom jogo para nós e para nossos os adeptos contra o Tottenham. Tive essa sensação, mas isso é futebol. É por isso que temos pessoas por todo o mundo a vibrar com o jogo, porque é um jogo emocional. Num minuto, tudo muda. Pela forma como jogámos, e eu senti isso durante a semana, ia ser um bom jogo para nós, um jogo para seguirmos o nosso plano, mas começámos a perder 2-0, recuperámos o jogo e o Rúben Neves falhou o seu penálti. Mas isso é futebol."

Azar: "Não acredito em azar, o que acredito é em trabalho duro e num bom planeamento de tudo para formar a equipa que quero formar, para jogar assim e ganhar mais jogos pelo clube."