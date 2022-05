Lage aborda possível venda de Rúben Neves: "Se eu estivesse num clube de topo..."

Rúben Neves, à direita, tem contrato válido com o Wolves até 2024

Técnico admite que, se orientasse um colosso europeu, elegeria o médio de 25 anos como potencial contratação

Uma das figuras do Wolverhampton, Rúben Neves é insistentemente associado ao Barcelona no verão, algo que, para Bruno Lage, é expectável, face à qualidade, confessando que tentaria a contratação do médio caso estivesse num 'tubarão'.

"Não me surpreende. Se eu fosse de um clube de topo, este era o tipo de jogadores que ia querer [contratar]. Por aquilo que o Rúben Neves fez esta época percebe-se a importância dele na nossa equipa. Elevou-nos a outro nível", disse o técnico.

Lage como que abriu a porta à transferência de Neves e, em simultâneo, antecipou o profissionalismo do médio da Seleção Nacional caso permaneça no Molineux.

"No futebol, tudo é possível e, até ao fecho da janela de transferências, tudo pode acontecer. Tenho a certeza que, se ele ficar, vai ser muito profissional e fazer mais uma grande época", juntou Lage, que utilizou Neves em 34 jogos até agora.

Formado no FC Porto, e contratado em 2017, Rúben Neves cumpre a quinta época no Wolverhampton. O médio de 25 anos, um dos habituais titulares dos lobos desde então, tornou-se, inclusive, um dos capitães da equipa da Premier League.

O jogador internacional português tem um contrato válido até julho de 2024.