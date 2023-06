Kuwait de Rui Bento goleia Paquistão

Triunfo por 4-0 na segunda jornada do Grupo A do Campeonato da Federação de Futebol do Sul da Ásia

O Kuwait, do treinador Rui Bento, venceu este sábado o Paquistão, por 4-0, na segunda jornada do Grupo A do "Campeonato da Federação de Futebol do Sul da Ásia", conhecido em inglês como "SAFF Championship", a decorrer na Índia.

Al Enezi (10 minutos), Al Finini (17' e 45'+1') e Al Rasheedi (69') marcaram os golos da formação comandada pelo treinador português.