Koulibaly no Chelsea pode vir a ser uma má notícia para Jorge Jesus

Treinador português conta com caras novas no plantel do Fenerbahçe, mas também pode haver saídas importantes.

O Fenerbahçe oficializou a contratação de Willian Arão ao Flamengo, que recebe três milhões de euros pelo negócio. O contrato é válido por dois anos, com opção por mais uma época. Está, assim, confirmado o reencontro do brasileiro com Jorge Jesus, treinador que tinha sido determinante para a sua evolução. O Fenerbahçe contratou também Joshua King, avançado ex-Watford.

Ainda assim, nem só de entradas se faz o mercado do clube turco. Segundo adianta o jornalista Fabrizio Romano, especialista em notícias de transferências, o Nápoles está interessado no central sul-coreano Kim Min-jae.

O defesa de 25 anos, que fez 40 jogos e um golo em 2021/22, é visto como o substituto ideal para Koulibaly, que ruma ao Chelsea. "É o tipo de jogador para o nível do Nápoles", afirmou o técnico Luciano Spalletti sobre o alvo.

Caso se confirme a saída, Jesus perde um nome importante na defesa da equipa.