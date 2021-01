Koeman teve conversa com Trincão: saiba o que disse o treinador

Treinado do Barcelona terá pedido ao extremo português para ser mais atrevido e ousado na hora de atacar.

Depois de uma pré-temporada prometedora, Francisco Trincão tem sentido dificuldades para se impor entre as opções de Ronald Koeman no Barcelona, naquela que é a primeira época do jovem extremo no colosso catalão.

O ex-Braga foi titular na vitória dos "blaugrana" sobre o Cornellà, em partida dos 16 avos de final da Taça do Rei, mas não conseguiu marcar a diferença no que acabaria por ser um triunfo suado da equipa catalã sobre a formação que atua no terceiro escalão do futebol espanhol. E, segundo a Catalunya Rádio, Koeman tirou alguns minutos para falar com Trincão em particular, endereçando alguns pedidos ao internacional português.

De acordo com a emissora, o técnico holandês pediu a Trincão para ser mais ousado e atrevido no último terço do relvado, exigindo melhores tomadas de decisão no momento do último passe ou do remate. Contudo, apesar da chamda de atenção, o treinador frisou que tem plena confiança nas capacidades do extremo de 21 anos, de forma a que este não se sentisse "atacado" por Koeman.

Contratado ao Braga e blindado por uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, Trincão leva 25 jogos realizados pelo Barça em 2020/21, a maior na condição de suplente utilizado.