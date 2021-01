Koeman aborda situação de Trincão no Barcelona: "Não é preciso ir muito rápido"

Jovem internacional português será titular na Taça do Rei.

O treinador do Barcelona, o holandês Ronald Koeman, disse esta quarta-feira que o português Francisco Trincão e Riqui Puig podem ser titulares frente ao Cornellà, para a Taça do Rei.

Sem poder contar com Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati, Philippe Coutinho e Sergiño Dest, ausentes por lesão, nem com o castigado Lionel Messi, suspenso por dois jogos, Ronald Koeman admitiu recorrer aos mais jovens frente ao Cornellà.

O treinador defendeu o jogador português por não ter apresentado um bom nível nos últimos jogos e justificou com o facto de Trincão ter apenas 20 anos e ter dado um passo de gigante ao ter ido do Braga para o Barcelona.

"Não é preciso ir muito rápido, o jogador está a trabalhar muito bem e está a tentar ter os seus minutos e jogos. Ele está no bom caminho, tem muita competição e contamos muito com ele para o futuro", disse Koeman de Trincão.

Quem também pode ter minutos frente a Cornellà, para além de Trincão e Riqui Puig, é o atacante da equipa B do Barcelona Àlex Collado, que treinou esta manhã com o plantel principal.

"Sabemos que é um jogador do futuro, um atacante que pode jogar na ala e tem qualidade para subir. Ele está de fora devido a uma lesão, mas tem estado muito bem nos últimos jogos e pode entrar na lista amanhã [quinta-feira]", disse.

O holandês alertou ainda para o facto de jogar em relva sintética não constituir desculpa no jogo com o Cornellà, da II Divisão B, que eliminou o Atlético de Madrid, pelo que a equipa tem de cumprir e evitar surpresas.

Relativamente ao castigo aplicado a Lionel Messi, expulso por agressão na final da Supertaça de Espanha, que o Barcelona perdeu para o Atlético de Bilbau, Ronald Koeman espera que a sanção de dois jogos de suspensão possa ser reduzida.

"O clube não concorda [com os dois jogos de suspensão]. Há coisas que podem ser defendidas e espero que a sanção seja reduzida, caso contrário vamos jogar duas partidas sem Leo [Messi]", admitiu Koeman, na antevisão do jogo com o Cornellà.

No desaire por 3-2, após prolongamento, Messi viu o cartão vermelho direto aos 120 minutos, depois de ter agredido um jogador basco, numa altura em que os catalães procuravam levar a decisão da final para as grandes penalidades, num lance que teve a intervenção do videoárbitro.

Foi a primeira vez que o internacional argentino, de 33 anos, foi expulso pela equipa principal do FC Barcelona, em 753 jogos realizados, sendo que pela seleção argentina já viu por duas vezes o cartão vermelho.

Messi, que acaba contrato com o emblema catalão no final da temporada, vai falhar o duelo de quinta-feira no campo do Cornellà (terceira divisão), em jogo da terceira eliminatória da Taça do Rei, e no domingo ficará ausente no jogo no terreno do Elche, da 20.ª jornada do campeonato.