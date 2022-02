Klopp teme lesão grave de Diogo Jota: "Tinha o tornozelo inchado"

Avançado do Liverpool saiu lesionado do Inter-Liverpool. Klopp teme que possa ser uma lesão que afaste o português por algum tempo.

Diogo Jota foi substituído ao intervalo do Inter-Liverpoool (0-2) devido a uma lesão no tornozelo. Embora ainda não conheça a gravidade da lesão, Jurgen Klopp teme que o cenário possa ser complicado.

"Estou muito contente [com o jogo], exceto com a questão do Diogo Jota, que teve de sair com um problema nos ligamentos do tornozelo. Sofreu uma pancada na primeira parte. Vamos ver, não sabemos exatamente o que é. Ele conseguiu continuar a jogar, o que pode ser um bom sinal, mas no intervalo tinha o tornozelo inchado e tivemos de o substituir", explicou em declarações à BT Sport.

O internacional português deu a vez a Roberto Firmino, que marcou o primeiro dos dois golos dos reds em Milão.

De recordar que, a 24 de março, Portugal joga a meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022 e uma lesão grave poderia colocar em risco a presença de Diogo Jota entre os convocados.