Klopp sobre Fábio Carvalho: "Que talento. Consegue pôr um estádio a seus pés"

Fotografia: Site oficial do Liverpool

Fábio Carvalho, mais um português no Liverpool

Treinador do Liverpool elogia a nova contratação do clube.

Fábio Carvalho, ex-jogador do Fulham, foi este domingo oficialmente apresentado como jogador do Liverpool, numa mudança há muito noticiada. Jurgen Klopp, treinador alemão dos "reds", encheu de elogios o internacional sub-21 português.

"É ótimo poder finalmente acolher Fábio e apresentá-lo devidamente aos nossos adeptos. Que talento. Um jogador que consegue pôr um estádio a seus pés. Ele põe a sua personalidade nas suas exibições, é confiante e aventureiro com a bola, e quer fazer com que as coisas aconteçam", declarou.

"Ele é um jogador versátil e é uma ameaça no ataque com a sua criatividade e dinamismo", disse ainda Klopp.

"Foi uma época maravilhosa para o Fulham no ano passado e Fábio foi um digno merecedor do reconhecimento individual. Não é necessário dizer, mas vale a pena lembrar a todos que ele vai precisar, naturalmente, de paciência. É um passo em frente, mas que sabemos que ele é mais do que capaz de fazer, e é por isso que estivemos tão interessados durante tanto tempo em contratá-lo", avisou.

"Ele tem aqui o ambiente perfeito para aprender e desenvolver-se. Ele tem um balneário cheio dos melhores professores de futebol que o ajudarão a adaptar-se. Connosco, um jogador com o perfil de Fábio terá oportunidade para melhorar, aprender e desenvolver-se ainda mais. Estou ansioso para trabalhar com ele e vê-lo com uma camisola vermelha", rematou.