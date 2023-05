Klopp sobre Fábio Carvalho: "Ninguém me impressionou tanto como ele"

Jurgen Klopp com Fábio Carvalho

Jovem jogador de 20 anos pouco tem jogado no Liverpool.

O Treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, elogiou o trabalho do extremo português Fábio Carvalho. O jovem jogador, que chegou ao Liverpool depois de ter estado ao serviço do Fulham, foi perdendo espaço na equipa, embora tenha feito um bom início de temporada.

Em 2023, Carvalho tem menos de 80 minutos de jogo, divididos em quatro encontros.

Na antevisão ao jogo com o Southampton, o técnico alemão deixou elogios a Fábio Carvalho, mas admitiu: "Existe a possibilidade de Fábio Carvalho ser emprestado".

No entanto, Klopp realçou que este ano não foi o melhor ano da carreira de Fábio Carvalho, mas foi o mais importante "Ninguém me impressionou tanto como ele. A sua ética de trabalho vai dar-lhe uma grande carreira. Nunca vi uma coisa assim. As reações sucessivas dele foram inacreditáveis", salientou.

No total, Fábio Carvalho, que renunciou à seleção portuguesa sub-21, esteve em 21 jogos e marcou três golos.