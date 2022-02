Klopp explica Diogo Jota no banco devido a problemas físicos

Avançado não foi titular na partida da 25.ª jornada da Premier League ante o Burnley.

Depois de marcar dois golos no último jogo do Liverpool, diante do Leicester, Diogo Jota ficou no banco de suplentes frente ao Burnley. O motivo? Problemas físicos do avançado português.

"Estava previsto o [Diogo] Jota jogar de início, com o Sadio [Mané] a entrar a partir do banco, mas o Jota teve problemas na perna e não pôde treinar, ontem", explicou Klopp, antes do início da partida.

Jota "já parece bem", mas o treinador dos reds preferiu não arriscar.

Luis Díaz também foi para o banco de suplentes.