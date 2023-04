Klopp e o regresso aos golos de Jota: "As lesões impediram-no, mais nada"

Após 12 meses sem encontrar o fundo das redes na Premier League, num período em que foi muito afetado por problemas físicos, o avançado português reencontrou a veia goleadora nos últimos dois jogos do Liverpool, bisando de forma consecutiva.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, desfez-se esta terça-feira em elogios a Diogo Jota, que bisou de forma consecutiva nas últimas duas vitórias da equipa, frente ao Leeds (6-1) e Nottingham Forest (3-2), pondo fim a um período de 12 meses sem golos na Premier League, em que foi muito afetado por problemas físicos.

"Ele está de volta ao seu nível. É um jogador excecional e tem feito coisas excecionais desde que voltou. Diogo é um jogador muito inteligente pode jogar em várias posições. Não é o mais alto, mas é uma ameaça extrema no ar, é bom com os dois pés e tem velocidade. Ele teve uma lesão muito má esta época e uma lesão má antes dessa. Isso impediu-o, mais nada. O seu único problema foi a lesão desta época, se não teria mais do que quatro golos. Foi muito bom ele ter conseguido marcar estes golos por nós", afirmou, em conferência de imprensa.

O avançado português, de 26 anos, também reagiu ao regresso aos golos na Liga inglesa com declarações ao site dos reds, admitindo que está a tentar recuperar o ímpeto perdido e que a seca de golos que atravessou nunca o fez duvidar das suas capacidades.

"Penso que também não marquei muitos no final da época passada. Esta temporada foi muito, muito difícil, tive dificuldades com as lesões. Agora estou a tentar conseguir ganhar ímpeto e jogos como de hoje [sábado] certamente ajudam. Isso faz parte do futebol, tentas sempre acreditar em ti mesmo, mas claro que quando consegues o golo, torna-se mais fácil na cabeça de um jogador. Por isso, só precisamos de tirar proveito do momento, porque é muito difícil conseguir atingir isso", declarou.

Na presente temporada, Diogo Jota soma quatro golos e oito assistências em 21 jogos disputados pelo Liverpool.